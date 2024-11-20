الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار لكن زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط تفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا حدت من الخسائر.

وبحلول الساعة 08:33 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2622.22 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2625.30 دولار للأوقية.

وتعافى الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب بالنسبةلحائزي العملات الأخرى.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديل العقيدة النووية بما يقلل المعايير اللازمة لشن ضربة نووية ردا على هجوم واسع النطاق بأسلحة تقليدية بعد أيام من ورود تقارير أفادت بأن واشنطن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب العمق الروسي.

ومن المتوقع أن يدلي عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بتصريحات هذا الأسبوع يمكن أن تقدم صورة أوضح حول الخطوات التالية في مسار خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 59.1 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول وبنسبة 40.9 بالمئة الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وأثارت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة وتوقعات بأن تطبق إدارة الحزب الجمهوري القادمة في الولايات المتحدة المزيد من السياسات المسببة لزيادة التضخم احتمالات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويشكل الذهب أداة للتحوط من التضخم لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.93 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 963.03 دولار، وتراجع البلاديوم أيضا واحدا بالمئة إلى 1025 دولارا.