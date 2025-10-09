الذهب يتراجع مع جني المستثمرين للأرباح بعد اختراق حاجز الأربعة آلاف دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع إقدام المستثمرين على عمليات بيع لجني الأرباح بعد يوم من تسجيل المعدن النفيس مستوى قياسيًا جديدًا تجاوز حاجز 4 آلاف دولار للأوقية (الأونصة)، مدفوعًا بموجة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4021.99 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أمس الأربعاء مستوى قياسيًا بلغ 4059.05 دولارًا. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.7% لتسجل 4042.60 دولارًا.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 95% خفضًا إضافيًا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، وبنسبة 83% في اجتماع ديسمبر (كانون الأول).

ويستفيد الذهب عادةً من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، كما يزدهر في فترات الاضطراب الاقتصادي والسياسي. وقد شهدت الأسواق العالمية هذا الأسبوع تقلبات حادة نتيجة الاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا، إلى جانب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

ومنذ بداية العام، قفزت أسعار الذهب بنحو 54%، مدعومة بموجة شراء قوية من البنوك المركزية، ونمو الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، فضلًا عن ضعف الدولار الأمريكي وتزايد إقبال المستثمرين الأفراد على التحوط من المخاطر التجارية والجيوسياسية المتصاعدة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 48.91 دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولارًا.

كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1650.60 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% إلى 1435.25 دولارًا.