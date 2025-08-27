الذهب يتراجع مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار، رغم تجدد المخاوف حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بإقالة ليسا كوك من عضوية المجلس.

وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3384.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس آب أمس الثلاثاء.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3434.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما قلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق لدى أواندا “يجني المضاربون على المدى القصير بعض الأرباح حاليا. ومع ذلك، لا يزال الذهب يحظى بدعم، لا سيما مع بدء ظهور موقف أكثر تيسيرا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

وأضاف “قد نرى على المدى القريب ضغوطا صعودية لاختبار مستوى 3400 دولار، وإذا تجاوزه فسيكون المستوى التالي هو 3435 دولارا”.

وقال ترامب إنه قرر إقالة كوك بسبب ما أثير عن ارتكابها مخالفات في الحصول على قروض عقارية، وهي خطوة قد تختبر حدود سلطة الرئيس على مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وردا على ذلك، قالت كوك إن ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي الأمريكي وأكدت أنها لن تستقيل.

ويضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، ووجه انتقادات لرئيس المجلس جيروم باول مرارا لتأخره في اتخاذ هذه الخطوة.