الذهب يتعافى جزئياً بعد أكبر تراجع يومي منذ 2020 مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2020، مع توجه المستثمرين للشراء عند تراجع الأسعار وسط حالة من الضبابية الاقتصادية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4134.37 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1% إلى 4147.10 دولار للأوقية. وكان المعدن قد تراجع في وقت سابق خلال الجلسة إلى 4003.39 دولار للأوقية بعد هبوطه 5.3% يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض يومي منذ أغسطس 2020.

وقالت رونا أوكونيل، المحللة في شركة ستون إكس: “كان هذا التصحيح ضرورياً لأن السوق كانت في حالة شراء مفرط”، مضيفة أن أي انخفاضات كبيرة ستولد إقبالاً جديداً على الشراء في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

ويتوقع المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الجمعة، والذي قد يعطي مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وأظهر استطلاع لرويترز أن الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل ومرة أخرى في ديسمبر، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل منقسمة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 48.84 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.4% إلى 1529.52 دولار، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 1417.68 دولار.