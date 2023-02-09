الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار

ارتفع الذهب الخميس مدعوما بتراجع الدولار، لكن من المتوقع أن تكون الأسعار حبيسة نطاق محدود إذ ينتظر المتعاملون بيانات اقتصادية سعيا إلى مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1882.14 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1881.00 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل عملات رئيسية منافسة، ويميل ضعف الدولار إلى جعل المعدن الأصفر المسعر به رهانا جاذبا.

وقال أجاي كيديا المدير في كيديا للسلع الأولية في مومباي إن “سوق الذهب… ستظل تتحرك ضمن نطاق محدود قبل بيانات التضخم التي ستصدر الأسبوع المقبل. كما أن تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي كانت أقل ميلا للتشديد تجعل الذهب جذابا بعض الشيء”.

وينتظر المشاركون في السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين الأسبوع المقبل والتي يمكن أن تقدم المزيد من الأدلة على مسار سياسة المركزي الأمريكي. كما تتجه الأنظار إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي تصدر.

وقدم باول ما يعزز توقعات الطرفين الثلاثاء، إذ قال إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الرفع إذا ظل الاقتصاد الأمريكي قويا لكنه أكد مجددا أن التضخم بدأ بالانحسار.

وقال عدد قليل من مسؤولي مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء 8\2\2023 إن المزيد من رفع أسعار الفائدة مرجح.

والذهب حساس بشدة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ أن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 973.44 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1650.40 دولار.