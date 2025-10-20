الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يستعيد بعض مكاسبه بعد تراجعه من القمة القياسية

منذ 13 دقيقة
أسعار الذهب ترتفع

أسعار الذهب ترتفع

A A A
طباعة المقال

تعافت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الاثنين، بعدما تكبدت خسائر كبيرة الأسبوع الماضي عقب تراجعها من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية، في ظل انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4263.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض بنحو 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر تراجع منذ منتصف مايو. وعلى الرغم من هذا الهبوط، يظل المعدن النفيس ضمن أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل بعد أن بلغ ذروته التاريخية عند 4378.69 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 4275.40 دولار للأوقية، كما ارتفعت الفضة 0.5% إلى 52.08 دولار بعد أن هوت 4.4% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أبريل، عقب تسجيلها مستوى قياسي بلغ 54.47 دولار للأوقية.

وحقق الذهب مكاسب تفوق 60% منذ بداية العام، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى مشتريات البنوك المركزية وتزايد الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة وتراجع الطلب على الدولار.

وجاء تراجع أسعار الذهب يوم الجمعة بعدما صرح ترامب بأن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية “لن تكون مستدامة”، مشيرًا إلى عزمه لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ قريبًا.

وتوقع بنك “إتش إس بي سي” أن تدفع العوامل الحالية أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، مدفوعة بزيادة المخاطر ودخول مستثمرين جدد إلى السوق.

أما باقي المعادن النفيسة، فانخفض البلاتين 1.1% إلى 1591.55 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1467.16 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

القوات البريطانية
"التليغراف": القوات البريطانية ستُمنح صلاحيات لإسقاط طائرات مسيرة فور رؤيتها
زيلينسكي وترامب رويترز
ترامب يحث زيلينسكي على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا
آليات عسكرية خلّفها الجيش الإسرائيلي بغزة
إسرائيل تعلن استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
الصين و الهند
الخطوط الجوية الصينية الشرقية تستأنف رحلاتها بين شنغهاي ودلهي بدءا من 9 نوفمبر