الذهب يستعيد بعض مكاسبه بعد تراجعه من القمة القياسية

تعافت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الاثنين، بعدما تكبدت خسائر كبيرة الأسبوع الماضي عقب تراجعها من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية، في ظل انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4263.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض بنحو 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر تراجع منذ منتصف مايو. وعلى الرغم من هذا الهبوط، يظل المعدن النفيس ضمن أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل بعد أن بلغ ذروته التاريخية عند 4378.69 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 4275.40 دولار للأوقية، كما ارتفعت الفضة 0.5% إلى 52.08 دولار بعد أن هوت 4.4% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أبريل، عقب تسجيلها مستوى قياسي بلغ 54.47 دولار للأوقية.

وحقق الذهب مكاسب تفوق 60% منذ بداية العام، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى مشتريات البنوك المركزية وتزايد الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة وتراجع الطلب على الدولار.

وجاء تراجع أسعار الذهب يوم الجمعة بعدما صرح ترامب بأن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية “لن تكون مستدامة”، مشيرًا إلى عزمه لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ قريبًا.

وتوقع بنك “إتش إس بي سي” أن تدفع العوامل الحالية أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، مدفوعة بزيادة المخاطر ودخول مستثمرين جدد إلى السوق.

أما باقي المعادن النفيسة، فانخفض البلاتين 1.1% إلى 1591.55 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1467.16 دولار.