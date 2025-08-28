الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
الذهب يستقر وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات حول مسار الفائدة في أمريكا

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2025 7:14 صباحًا
الذهب. رويترز

حافظت أسعار الذهب على استقرارها اليوم الخميس وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3390.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس آب في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3446.70 دولار.

ويترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمقرر صدوره غدا الجمعة.

وتتوقع الأسواق بنسبة تتجاوز 88 بالمئة تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وعادة ما يحقق الذهب الذي لا يدر عوائد أداء جيدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الأربعاء إنه من المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة في مرحلة ما لكن صناع السياسات بحاجة لرؤية ما الذي تشير إليه البيانات ليقرروا ما إذا كان من المناسب إجراء خفض الشهر المقبل.

واستهل الدولار تداولات اليوم الخميس على انخفاض وسط تزايد رهانات المتعاملين على خفض الفائدة الشهر المقبل بعد تصريحات وليامز. ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي غيره من العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.66 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1343.69 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1094.42 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

