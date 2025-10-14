الذهب يسجل مستوى قياسي والنفط يرتفع بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى مستوى قياسي مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، بينما شهدت أسعار النفط ارتفاعًا عند التسوية مساء أمس، بحسب وكالة “وفا”.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4124.79 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 4131.52 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.3% لتصل إلى 4143.10 دولارًا.

وفي نفس السياق، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 52.49 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت 52.70 دولارًا في وقت سابق من اليوم.

على صعيد النفط، صعدت عقود خام برنت بمقدار 59 سنتًا، ما يعادل 0.9% لتصل عند التسوية إلى 63.32 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة 1% أي 59 سنتًا لتبلغ 59.49 دولارًا للبرميل عند التسوية، مسجلة مكاسب مدعومة بالمعطيات الاقتصادية وتوقعات السوق بشأن السياسات النقدية الأميركية.