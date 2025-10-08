الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
الذهب يسطع تاريخياً.. الأونصة تتجاوز 4000 دولار للمرة الأولى وسط عواصف سياسية عالمية

الذهب يقفز إلى أعلى مستوى

في حدث تاريخي غير مسبوق، تجاوز سعر أونصة الذهب صباح اليوم حاجز الأربعة آلاف دولار، بعدما اندفع المستثمرون نحو المعدن الأصفر كملاذٍ آمن وسط تصاعد المخاوف من أزمات سياسية واقتصادية عالمية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وسجّل الذهب في مستهلّ التعاملات الآسيوية عند الساعة الثانية بتوقيت غرينتش 4001.11 دولار للأونصة، ليكسر رقماً قياسياً جديداً ويواصل ارتفاعه الحاد الذي تجاوز 50 في المئة منذ مطلع العام.

ويعزو خبراء الأسواق هذا الارتفاع التاريخي إلى القلق المتزايد من احتمال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، إضافة إلى الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا، ما دفع المستثمرين إلى التحوّل نحو الأصول الآمنة بعيداً عن اضطرابات الأسواق العالمية.

ويُتوقّع أن يشهد المعدن الثمين مزيداً من الارتفاع في الأيام المقبلة إذا استمرّت الضبابية السياسية والاقتصادية في كبريات الدول، ما يعزّز مكانة الذهب كأحد أبرز الملاذات الآمنة في العالم.

