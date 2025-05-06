الذهب يصعد بأكثر من 2% وسط ترقب لاجتماع المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من الصين بعد عطلة طويلة ومخاوف بشأن رسوم جمركية أمريكية محتملة على واردات الأدوية، بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 13:56 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 3413.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في أعلى مستوى منذ 22 أبريل نيسان عندما سجل مستوى غير مسبوق بلغ 3500.05 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ثلاثة بالمئة إلى 3422.8 دولار عند التسوية.

وعادت الأسواق في الصين، أكبر مستهلك للذهب، إلى العمل بعد عطلة امتدت من أول مايو أيار إلى الخامس من الشهر بمناسبة عيد العمال.

وواجه الدولار صعوبات مع تزايد قلق المستثمرين بشأن اتفاقيات التجارة الأمريكية، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبلغت أسعار الذهب الذي يعد من أصول الملاذ الآمن عدة مستويات غير مسبوقة هذا العام وسط توتر السوق بسبب الرسوم الجمركية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد فرض رسوم جمركية 100 بالمئة على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة. وقال أمس الاثنين إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال دانيال جالي، الخبير الاستراتيجي في السلع لدى تي.دي للأوراق المالية “نرى أن هناك زيادة في تداول المضاربين من الصين. وفي الغرب، نرى أنه على الرغم من أن الأسعار تشير إلى حالة شراء واسعة، فإن امتلاك الذهب أقل بكثير من التقديرات. ويشير العاملان إلى صعود محتمل في أسعار الذهب”.

وأضاف “يمكن أن تصل الأسعار إلى أربعة آلاف دولار للأوقية هذا العام”.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة وتصريحات رئيسه جيروم باول غدا الأربعاء سعيا إلى دلالات حول مسار السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 33.1 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 982.52 دولار، وصعد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 971.27 دولار.