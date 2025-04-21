الذهب يصعد لقمة جديدة بدعم هبوط الدولار ومخاوف التجارة

سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق اليوم الاثنين، إذ يتواصل الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا في ظل تراجع الدولار والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 3395.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1035 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3397.58 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3 بالمئة إلى 3405.70 دولار.

تسود الأسواق العالمية حالة من الاضطراب بسبب الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والضبابية التي تكتنف سياساته التجارية، وهو ما ألقى أيضا بظلاله على التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم ودفع المستثمرين إلى الانسحاب من أصول أمريكية.

وتسبب ذلك، إلى جانب مهاجمة ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الأسبوع الماضي، في انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

في غضون ذلك، حذرت الصين الدول من إبرام أي اتفاق اقتصادي أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “يتلقى الذهب دعما من استمرار المخاوف بشأن دور الدولار بصفته عملة احتياطيات، ومن المرجح أن يتواصل هذا الدعم. ويتلقى المعدن دعما أيضا من سيطرة الإحجام عن المخاطرة على المعنويات كما يتضح من الانخفاض في البورصات. نتوقع أن يصل إلى 3500 دولار خلال الأشهر المقبلة”.

عادة ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط في أوقات الاضطرابات العالمية، وسجل مستويات غير مسبوقة عدة مرات وزاد بأكثر من 700 دولار منذ بداية 2025.

واحتاج المعدن 12 عاما للارتفاع من ألف دولار للأوقية في 2008 إلى ألفي دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 32.83 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 0.4 بالمئة إلى 970.50 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 960.70 دولار.