الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة

منذ 35 دقيقة
الذهب يقفز إلى أعلى مستوى

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديداً اليوم الثلاثاء، مدفوعة بغياب مؤشرات على حل الأزمة بين مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين والتي أدت إلى الإغلاق الحكومي، بالإضافة إلى التوقعات شبه المؤكدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وبحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1974.09 دولار للأوقية، متداولاً قرب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1977.19 دولار الذي سجله في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 1996.40 دولار.

وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق لدى أواندا: “لا تزال احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر تتجاوز 80%، مما يدعم أسعار الذهب، التي تتلقى أيضاً دعماً من الإغلاق الحكومي المستمر بسبب عدم التوصل لحل بين غرفتي الكونغرس”.

وأظهرت بيانات أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تتوقع تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر، بنسب 93% و82% على التوالي.

ويعد الذهب، الذي لا يدر عوائد، من الأصول المفضلة عادة خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي.

    المصدر :
  • رويترز

