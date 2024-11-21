الذهب يصل لأعلى مستوى في أسبوع بفعل الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي وبلغت أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مدعومة بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد توقعات مخيبة للآمال لعوائد شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2670.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:48 بتوقيت غرينتش. وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2674.90 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز‭ ‬”عامل جيوسياسي رئيسي لعب دورا في سوق الذهب على مدى الأيام القليلة الماضية – التوتر المتزايد بين أوكرانيا وروسيا ربما كان الأكثر أهمية”.

وتتدفق الاستثمارات إلى أصول الملاذ الآمن خلال الأزمات العالمية، وارتفع الذهب إلى مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

ومع استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الإطلاق النار في قطاع غزة وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، تظل علاوات المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، مما يضمن استمرار جاذبية الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أربعة بالمئة منذ يوم الاثنين، وهو أفضل أداء لها منذ أبريل نيسان، بعد أن تعافت من أشد انخفاض أسبوعي لها في أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي.

وقال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو ميتالز، في مذكرة “الهدف الصعودي التالي لسعر الذهب هو الإغلاق فوق مستوى المقاومة القوي البالغ 2700 دولار”.

وتتوقع شركات سمسرة أن تؤدي الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تحفيز التقلبات في السوق العالمية والتضخم، مما يحد من قدرة البنوك المركزية على تيسير السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع لرويترز أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول، وخفضه بوتيرة أقل خلال العام المقبل.

كما ينصب تركيز المستثمرين على عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع. وقد تضاءلت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول بشكل ملحوظ، إذ بلغت احتمالية خفض الفائدة الآن 56 بالمئة في تراجع حاد عن احتمال يبلغ 82.5 بالمئة قبل أسبوع واحد فقط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.85 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 965.75 دولار. وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1036.13 دولار.