الذهب يقفز إلى مستوى قياسي ويحقق أفضل أداء شهري منذ 2011

سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا اليوم الثلاثاء، متجهًا نحو أفضل أداء شهري له منذ 14 عامًا، مدفوعًا بمخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3842.76 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 3872 دولارًا.

وبذلك يكون المعدن النفيس قد ارتفع بنحو 11.4% في سبتمبر، مسجلًا أفضل أداء شهري منذ أغسطس 2011.

وجاءت المكاسب في ظل تعثر المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين لتجنب إغلاق حكومي محتمل، إضافة إلى تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام. وتشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي” إلى أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 89% لخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

ويستفيد الذهب عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب السياسي والاقتصادي. وينتظر المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل للحصول على مؤشرات إضافية حول قوة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 46.95 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1597.58 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 1259.02 دولارًا.