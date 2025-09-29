الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
الذهب يلامس مستويات قياسية مدعومًا بتراجع الدولار وتزايد رهانات خفض الفائدة

منذ 3 ساعات
الذهب. رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين لتحوم حول أعلى مستوياتها التاريخية، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3776.72 دولار للأوقية، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 3790.82 دولار الأسبوع الماضي. بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3806.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

ووفقًا لبيانات أداة CME FedWatch، يراهن المتعاملون بنسبة 90% على خفض الفائدة في أكتوبر المقبل، وبنسبة تقارب 65% على خفض آخر في ديسمبر.

ويراقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة، تشمل أرقام الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي، وصولًا إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة، للوقوف على قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

