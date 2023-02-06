الذهب ينتعش وسط مخاوف حيال الفائدة

عوضت أسعار الذهب بعض خسائرها، الاثنين، لكن قوة الدولار والمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يواصل رفع أسعار الفائدة أبقت المعدن الأصفر دون مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) الرئيسي.

وبحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1876.61 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يناير كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1888.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد الشهر الماضي مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية 517 ألف وظيفة وهو ما يزيد بكثير عن تقديرات بأن تبلغ 185 ألفا. وتراجع معدل البطالة إلى 3.4 في المئة وهو أدنى مستوى له منذ 53 عاما ونصف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 22.47 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 973.45 دولار وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1628.63 دولار.