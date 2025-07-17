الخميس 22 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يهبط مع صعود الدولار وتبديد ترامب الغموض بشأن موقفه من رئيس الاتحادي

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 9:05 صباحًا
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

A A A
طباعة المقال

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار وانحسار حالة التوتر في السوق بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “من المستبعد جدا” أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3347.10 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال جيجار تريفيدي كبير محلل شؤون السلع لدى ريلاينس سكيوريتيز “انخفض الذهب 3340 دولارا للأوقية مع استعادة الدولار زخمه عقب انحسار حالة الضبابية بشأن منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

كان مصدر قد قال لرويترز أمس الأربعاء إن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول.

غير أن ترامب قال أمس إنه لا يعتزم إقالة باول، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال، وجدد انتقاده لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.98 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1419.67 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1230.14 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع
اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع.. ماذا في تفاصيله؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا كان "بالقوة لا بالطلبات"
جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)
إسرائيل تتهم جندياً بالتجسس لصالح إيران

الأكثر قراءة

حكمت الهجري
بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون
قوى الأمن الداخلي
بالأسماء… تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي