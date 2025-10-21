الذهب يواجه تصحيحاً طفيفاً بعد موجة ارتفاع قياسية

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسط عمليات جني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة، مدعوماً بالطلب القوي على الملاذات الآمنة وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجل الذهب في التعاملات الفورية انخفاضاً نسبته 0.3% ليصل إلى 4340.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولار أمس الاثنين. فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4357.80 دولار للأوقية.

وأوضح تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى “كيه.سي.إم تريد”، أن عمليات جني الأرباح وانحسار تدفقات الملاذ الآمن كانت وراء تراجع أسعار الذهب اليوم، مضيفاً أن أي انخفاض يعتبر فرصة للشراء طالما استمر المركزي الأمريكي في خفض الفائدة.

وتشير توقعات الأسواق، بحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لـ “سي.إم.إي”، إلى خفض كامل بمقدار ربع نقطة مئوية خلال أكتوبر، وخفض آخر محتمل في ديسمبر، وهو ما يدعم الاتجاه الصعودي للذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

كما يتوقع المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الجمعة، والتي قد تظهر ارتفاعاً بنسبة 3.1% على أساس سنوي لشهر سبتمبر، بعد تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي وصل يوم الاثنين إلى يومه العشرين.

وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.2% إلى 51.83 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.7% إلى 1627.53 دولار، بينما ارتفع البلاديوم قليلاً بنسبة 0.1% إلى 1497.62 دولار.