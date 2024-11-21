الذهب يواصل المكاسب مع احتدام الحرب الروسية الأوكرانية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وزادت العقود الفورية للذهب 0.3% مسجلة 2657.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 0238 بتوقيت جرينتش. وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2660دولارا للأوقية.

كانت أوكرانيا قد أطلقت أمس الأربعاء وابلا من صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأمريكية.

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي زاد من التوترات الجيوسياسية.

وذكر مؤشر فيدووتش لشركة سي.إم.ئي للخدمات المالية أن الأسواق ترى الآن احتمالا بنسبة 54 بالمئة بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية0.8 بالمئة مسجلة 31.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% ليسجل 965.30 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1027.84 دولار للأوقية.