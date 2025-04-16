الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية وسط اضطرابات اقتصادية عالمية

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 3270.12 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش. وكان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4 بالمئة إلى 3286.30 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) “تضافر عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطرة يصب في صالح الذهب”.

انخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وفي ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إنفيديا أمس الثلاثاء أنها ستتحمل تكاليف 5.5 مليار دولار بعد أن حدت الحكومة الأمريكية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين.

إضافة إلى ذلك، أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينج ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية 145 بالمئة على السلع الصينية.

وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة “سيظل الذهب قويا في ظل استمرار عدم اليقين”.

وينظر إلى الذهب تقليديا كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وسجل مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام الذي قفز خلاله بأكثر من 24 بالمئة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي تتناول رؤى عن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض المجلس أسعار الفائدة 87 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية 2025.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3بالمئة إلى 956.64 دولار واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار.