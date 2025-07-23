الذهب يواصل خسائره مع اقتراب أمريكا والاتحاد الأوروبي من اتفاق

واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الأربعاء عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من إبرام اتفاق رسوم جمركية نسبتها 15 بالمئة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن، بينما ارتفعت الفضة في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول ٢٠١١.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 3389.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1645 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 16 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 1.3 بالمئة إلى 3399.90 دولار.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في شركة تي دي سيكيوريتيز “نشهد الآن اتفاقا تجاريا مع اليابان، ونتطلع إلى اتفاق آخر مع الاتحاد الأوروبي. في نهاية المطاف، هذا يعني عدم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية انتقامية كبيرة، مما يعزز شهية المخاطرة… أسواق الأسهم في حالة جيدة”.

وذكر دبلوماسيان اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتجهان نحو إبرام اتفاق تجاري من شأنه فرض رسوم واسعة النطاق 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وأبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع اليابان يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، وهو أهم اتفاق تتفاوض عليه إدارة ترامب منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية في أبريل نيسان.

ويميل الذهب، الذي يعتبر من أصول الملاذ الآمن، إلى تحقيق أداء جيد خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 39.19 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ نحو 14 عاما.

ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1421.79 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1277.26 دولار.