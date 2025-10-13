الذهب يواصل صعوده إلى مستويات غير مسبوقة بدعم من مخاوف التصعيد التجاري بين أمريكا والصين

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً يوم الاثنين، مدعومة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة ليسجل مستوى غير مسبوق بلغ 4078.05 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 2.3 بالمئة إلى 4093.50 دولار.

وجاء الارتفاع بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الصينية، وأعلن عن ضوابط جديدة على تصدير البرمجيات الحساسة اعتباراً من نوفمبر المقبل، رداً على قيود فرضتها بكين على صادرات العناصر الأرضية النادرة.

وفي المقابل، قالت الصين إن إجراءاتها “مبررة” لكنها امتنعت عن فرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب.

وقال كايل رودا، المحلل لدى “كابيتال دوت كوم”، إن “التوتر التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والصين أعاد المخاطر إلى الواجهة، وهو ما يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب رغم التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط التي كانت تضغط على الأسعار”.

كما قفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة لتسجل مستوى قياسياً بلغ 51.70 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 2.9 بالمئة إلى 1635.35 دولاراً، وصعد البلاديوم 3.6 بالمئة إلى 1452.50 دولاراً.

ومن المتوقع، بحسب محللين في بنك جولدمان ساكس، أن تستمر مكاسب الفضة على المدى المتوسط بدعم من تدفقات الاستثمار، رغم التحذيرات من زيادة التقلبات قصيرة الأجل.

وأظهرت بيانات مجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، يليه خفض مماثل في ديسمبر. ومن المقرر أن يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً مؤشرات جديدة حول توجهات السياسة النقدية خلال كلمته أمام الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

وفي سياق متصل، يعقد عدد من قادة العالم، بينهم ترامب، اجتماعاً في مصر اليوم الاثنين لبحث خطة وقف إطلاق النار في غزة.