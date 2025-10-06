الذهب يواصل صعوده التاريخي مدعومًا بتراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها التاريخية اليوم الاثنين، متجاوزة 3940 دولارًا للأوقية للمرة الأولى، مع تسارع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس الذي يُعدّ ملاذًا آمنًا في ظل استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 3942.59 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 3949.34 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة إلى 3967.10 دولارًا.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت حذّر فيه مسؤول رفيع في البيت الأبيض من احتمال بدء تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا فشلت المفاوضات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي.

وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث لدى “إف إكس تي إم”، إن “الشهية للذهب لا تزال قوية للغاية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر”، مشيرًا إلى أن المخاوف السياسية والاقتصادية تدفع المستثمرين إلى التحوّط بالمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب بنحو 50% منذ بداية العام، مدعومًا بعمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي وتنامي التوترات التجارية والجيوسياسية.

ويتوقع المستثمرون، وفقًا لأداة “فيد ووتش”، أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، مع خفض إضافي محتمل في ديسمبر، وهو ما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائدًا.

وفي مذكرة بحثية، قال بنك يو بي إس إنه يرى “عوامل أساسية وزخمًا قويًا” تدعم استمرار صعود الذهب، متوقعًا أن يبلغ السعر 4200 دولار للأوقية بحلول نهاية العام.

وبينما صعد الذهب إلى ذروته التاريخية، شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب قوية أيضًا؛ إذ ارتفعت الفضة 1.5% إلى 48.68 دولارًا للأوقية مسجلة أعلى مستوى في 14 عامًا، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1613.75 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1269.06 دولارًا.