الذهب يواصل مكاسبه القياسية بدعم من التوتر بين الصين وأميركا

منذ ساعتين
الذهب. رويترز

صعد الذهب لمستوى قياسي جديد الخميس وواصل الارتفاع لخامس جلسة على التوالي مستفيدا من زيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4217.39 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيا جديدا عند 4241.77 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 4232 دولارا.

وانتقد مسؤولون أمريكيون أمس الأربعاء توسيع القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، واصفين إياها بأنها تهديد لسلاسل التوريد العالمية. وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم موانئ على سفن كل منهما يوم الثلاثاء.

وقال كايل رودا كبير المحللين لدى أواندا “التعليقات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي التي أكدت على تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل تدعم الذهب، كما أن تحول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه لما يحدث بأنه حرب تجارية يقدم دعما قويا للغاية للذهب”.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه من أصول الملاذ الآمن خلال فترات عدم اليقين ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.وقفزت أسعاره 61 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 52.78 دولار للأوقية بعدما سجلت مستوى قياسيا عند 53.60 دولار يوم الثلاثاء.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1658.10 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1531.82 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

