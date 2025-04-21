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الرئاسة الأرجنتينية تعبر عن بالغ حزنها لوفاة البابا فرنسيس

منذ ساعة واحدة
بابا الفاتيكان البابا فرنسيس. رويترز

بابا الفاتيكان البابا فرنسيس. رويترز

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عبرت الرئاسة الأرجنتينية في بيان الاثنين عن بالغ حزنها لوفاة البابا فرنسيس أول زعيم أرجنتيني للكنيسة الكاثوليكية العالمية.

وأشاد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي سبق له أن تصادم مع البابا لكنه سعى إلى رأب الصدع بعد توليه منصبه، بتركيز البابا الراحل على الحوار بين الأديان وتعزيز الجوانب الروحانية بين الشباب وتركيزه على خفض التكاليف في الفاتيكان.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بطريركية موسكو القول إن البابا فرنسيس لعب دورا مهما في الارتقاء النشط بالاتصالات بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وأعلن الفاتيكان في بيان مصور الاثنين وفاة البابا فرنسيس، أول أمريكي لاتيني يعتلي الكرسي البابوي للكنيسة الكاثوليكية.

وانقسمت طوائف المسيحية الغربية والشرقية عام 1054 وسط خلافات حول العقيدة والسلطة البابوية، وهي خلافات لم تحل حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

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