الرئاسة التركية: أردوغان عبر عن دعمه لنهج ترامب لإنهاء الحروب

قالت الرئاسة التركية اليوم الاثنين إن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران وللجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء في نص الاتصال الذي نشرته الرئاسة أن أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا، وأكد أن أنقرة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بأنها مثمرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنها تناولت موضوعات منها الحرب في أوكرانيا والملف السوري والأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف ترامب أن أردوغان سيزور واشنطن وأن الأخير دعاه أيضا لزيارة تركيا.

وقال في منشور على وسائل تواصل اجتماعي “أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء الحرب العبثية، لكنها دموية، بين روسيا وأوكرانيا.. الآن!”.

وفي سياقٍ منفصل، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل اليوم الاثنين، بالسعي إلى جر الولايات المتحدة إلى “كارثة” في الشرق الأوسط، محذرا من ردها على أي هجوم يستهدفها.

وكتب عراقجي في تغريدات عبر “منصة إكس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو “يحاول بوقاحة فرض إملاءاته على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما يمكنه فعله ولا يمكنه مع إيران”، و”يتدخل مباشرة لدى الحكومة الأميركية لجرها إلى كارثة أخرى في منطقتنا”.

وتابع الوزير الإيراني، إن نتنياهو “خدع” الرئيس السابق جو بايدن وحصل منه على 23 مليار دولار، مؤكدا أن “هذا المبلغ لا يعد شيئا مقارنةً بتكلفة أي خطوة خاطئة قد يتخذونها ضد إيران”.

وقال عراقجي، إن أي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن، مشيرا إلى أن الاتفاق ممكن إذا كان هدف الولايات المتحدة من المحادثات الحالية هو ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا.

تنديد إيراني

وفي السياق، نددت الخارجية الإيرانية بما سمتها التهديدات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة ضدها وحمّلت واشنطن وتل أبيب مسؤولية تبعاتها ونتائجها.

وقالت الوزارة -في بيان- إن طهران عازمة على الدفاع الشامل ضد أي عدوان يستهدف أمن ومصالح الشعب الإيراني، ورفضت الاتهامات الموجهة لها بدعم هجمات الحوثيين.

وكان نتنياهو وجه أمس تهديدا لإيران عقب قصف الحوثيين مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ولوح مرارا قبل ذلك بمهاجمة إيران بذريعة منعها من امتلاك أسلحة نووية.

كما هدد الرئيس الأميركي بمهاجمة إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي “برنامجها النووي العسكري”.

وردا على التهديدات الإسرائيلية والأميركية، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أمس، إنه في حال بدأت الولايات المتحدة أو إسرائيل حربا على إيران فستستهدف مصالحهما وقواعدهما وقواتهما أينما كانت.

وتزامنا مع ذلك، كشفت طهران عن الصاروخ الباليستي “قاسم بصير” بمدى يصل إلى أكثر من 1200 كيلومتر كأحدث الإنجازات الدفاعية الإيرانية.