الرئاسة السورية تحذر من تصعيد الجنوب وتدعو لضبط النفس والحوار الوطني

أعربت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن قلقها العميق وأسفها الشديد تجاه الأحداث الدامية التي يشهدها الجنوب السوري، محذّرة من خطورة الأوضاع على حياة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء والمسنّين، بسبب تحركات جماعات مسلحة خارجة عن القانون.

وأكد البيان الرسمي على رفض الدولة المطلق لأي تبرير لانتهاك القانون أو التعدي على كرامات الناس، مشددة على أن سوريا دولة لكل أبنائها دون تمييز، وأن اللجوء للعنف أو الانتقام ليس من ثقافة الدولة، بل تُؤمن بالحوار والعدالة والقانون.

ودعت الدولة السورية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل، مؤكدة أنها ستبذل كل جهد ممكن لوقف القتال ومحاسبة من يهدد وحدة المجتمع وسلمه الأهلي.

كما ناشدت القيادة السورية الأمم المتحدة إرسال فرق متخصصة للمساعدة في تهدئة الأوضاع، والتأكيد على احترام التنوع الاجتماعي والحفاظ على النسيج الوطني السوري