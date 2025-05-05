الرئاسة السورية: زيارة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى فرنسا

قال مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع في بيان “إن من المتوقع أن يزور الرئيس فرنسا قريبا”، دون أن يحدد موعدا.

وكان الشرع تلقى في فبراير/ شباط دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.

وفي وقتٍ سابق، أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استعداده لاستقبال الرئيس أحمد الشرع في حال أبدت الحكومة السورية انفتاحا على المجتمع المدني برمته والتزمت ضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.

وقال إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في وقتٍ سابق إن “حكومة تأخذ كل مكونات المجتمع المدني السوري في الاعتبار، إضافة إلى مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب وعودة اللاجئين، هي ثلاثة عناصر تشكل أساسا للحكم على المرحلة الانتقالية”.

وأردف “بحسب تطورات الأسابيع المقبلة، نحن مستعدون تماما لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس السوري. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من ذلك. لكن المباحثات التي أجريناها حتى الآن إيجابية بالكامل”.