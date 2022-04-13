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الرئاسة الفلسطينية تحذر: الوضع في الضفة خطير وقابل للانفجار

منذ ساعتين
الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية

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قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، إن الوضع الأخير في الضفة خطير وحساس وقابل للانفجار، ويتحمل الاحتلال مسؤولية زعزعة الاستقرار.

وحمل الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إسرائيل، مسؤولية زعزعة الاستقرار، عبر انتهاجها “سياسة التصعيد المتمثلة بعمليات القتل اليومية المدانة ضد أبناء شعبنا”.

وأردف أن هذه السياسة “الاستفزازية” الإسرائيلية تدفع بالأمور نحو التصعيد، والوضع أصبح “خطيراً وحساساً” ويتجه بشكل متسارع “نحو التدهور” ما لم يكن هناك تدخل دولي عاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف “عدوانها الغاشم” على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبينما دعت فصائل المقاومة للتعبئة، حذرت الرئاسة الفلسطينية من الانفجار، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي الاستعداد لكافة الاحتمالات.

وفي وقت سابق استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بيت لحم، وذلك بعد ساعات من استشهاد محام في نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن قوة عسكرية اقتحمت بلدة حوسان غربي بيت لحم جنوب الضفة مساء اليوم، وأطلقت النار على فلسطيني يبلغ 14 عاما مما أدى إلى استشهاده.

وكانت سيارة الإسعاف قد منعت من الاقتراب لنقله وتقديم الإسعاف له قبل وفاته، ثم أطلقت النار وقنابل الصوت على المواطنين الذين تجمهروا وحاولوا التصدي لاقتحام الجيش الإسرائيلي، لتصيب عددا منهم.

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