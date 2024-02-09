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الرئاسة المصرية ترد على بايدن

منذ 31 دقيقة
الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"

الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"

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ردت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، على تصريحات بايدن، وانتقاداته الأخيرة لمصر، فيما يتعلق بمفتح معبر رفح.

وقالت الرئاسة المصرية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط.

وأضاف البيان الصادر عن الرئاسة المصرية ردا على تصريحات بايدن: مصر قامت بحشد مساعدات إنسانية وضغطت بشدة على جميع الأطراف لإنفاذ دخولها.

وتابع البيان ذاته: استمرار قصف إسرائيل معبر رفح تكرر 4 مرات وحال دون إدخال المساعدات.

وختم بيان الرئاسة المصرية ردا على تصريحات بايدن: مصر أجرت تعديلات فنية لإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كشف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى  قطاع غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بفتحه، حسب قوله، في حين تتصاعد المخاوف بشأن عملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة في رفح المكتظة بمئات الآلاف من النازحين.

وفيما يبدو أن بايدن خلط بين الرئيسين المصري والمكسيكي، قال بايدن ردا على سؤال في مؤتمر صحفي “في البداية لم يكن رئيس المكسيك السيسي يريد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقد تحدثت إليه وأقنعته بأن يفتح المعبر، كما تحدثت مع بيبي (نتنياهو) وأقنعته بفتح الجانب الإسرائيلي من المعبر”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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