الرئيس الأميركي: اعتقد ان بوتين يريد إنهاء الحرب وإنجاز اتفاق

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب في أوكرانيا تمثل أصعب صراع يعمل على حله، وأنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب وإنجاز اتفاق.

وقال ترامب في مقابلة إذاعية مع شبكة فوكس اليوم الخميس 14\8\2025، إن الحوافز الاقتصادية والعقوبات “ذات تأثير قوي جدًا”، وأن كلا الخيارين قويان وعلى بوتين اختيار ما يناسبه، لافتا الى ان العقوبات جاهزة إذا لم يتم التوصل لنتيجة.

وأشار إلى أن التهديد بفرض عقوبات على روسيا دفع بوتين إلى طلب لقائه. وأضاف: “إذا سارت الأمور على ما يرام، سأتصل بعد ذلك بزيلينسكي وقادة أوروبا”، موضحا أنه لن يتصل بأحد إذا سار اجتماع ألاسكا على نحو سيئ.

وتابع ترامب: “لا أعلم أننا سنحصل على وقف فوري لإطلاق النار”، وعلق على المؤتمرات الصحفية المرتقبة بالقول: “لا أعرف إن كانت المؤتمرات الصحفية ستكون مشتركة”.

وأضاف أن هناك 3 مواقع محتملة لعقد لقاء ثان مع بوتين بعد اجتماع ألاسكا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ترامب سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة، على أمل التوصل إلى وقف للقتال في الحرب الأوكرانية، لكن التوصل إلى حل شامل للصراع سيستغرق وقتا أطول.

وأضاف للصحفيين بوزارة الخارجية “لتحقيق السلام، أعتقد أننا جميعا ندرك ضرورة إجراء حوار بشأن الضمانات الأمنية. يجب إجراء حوار يتطرق للنزاعات والمطالبات بالأراضي، ولأسباب الصراع”.

وأردف “ستكون كل هذه الأمور جزءا من حل شامل. لكنني أعتقد أن الرئيس يأمل في التوصل إلى وقف للقتال حتى يتسنى إجراء هذه المحادثات”.

في سياق متصل، حذر الكرملين يوم الخميس من التنبؤ بنتائج القمة، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس، حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا توجد خطط لتوقيع أي مستندات عقب القمة المقررة يوم الجمعة في مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا، مضيفا أن بوتين وترمب مستعدان ويرغبان في مناقشة أعقد القضايا، وأنه سيكون خطأً كبيرًا التنبؤ بنتائج القمة في الوقت الحالي.

ووافق الرئيس الأميركي على منح أوكرانيا ضمانات أمنية بشكل مشترك مع أوروبا مع استبعاد انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما أفاد مصدر أميركي مطلع.

وكان ترامب أكد، أمس الأربعاء، أنه يرغب في تنظيم لقاء بينه وبين نظيريه الروسي والأوكراني “مباشرة تقريبا” بعد قمته مع بوتين في ألاسكا، بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا.

أتى حديث ترامب هذا عقب ما وصفه بـ”اتصال جيد جدا” مع قادة أوروبيين، في خضم تقدم غير مسبوق للقوات الروسية في أوكرانيا.