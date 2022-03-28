الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس الأوكراني: الغرب لم يطبقوا العقوبات بشكل كامل على روسيا

28 - مارس - 2022
آخر تحديث: 28 - مارس - 2022 3:47 مساءً
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن بلاده بالإحباط من طريقة التفاعل مع العقوبات المصممة لروسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات لمجلة الإيكونوميست:” جنودنا يدافعون عن ماريوبول وسنواصل حماية المدنيين، لكننا نحتاج إلى الدعم العسكري من الغرب”.

وأضاف :”الروس يختطفون رؤساء بلديات مدننا ويقتلون بعضهم وقطعوا الإمدادات عن ماريوبول وميلتوبول وخيرسون وخاركيف”.

ولفت زيلينسكي إلى أن العقوبات الحالية بها ثغرات ونشعر بالإحباط من طريقة التفاعل مع العقوبات المصممة لروسيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن حظر الدول الغربية للنفط والغاز الروسيين لا يجب ربطه باستخدام موسكو للأسلحة الكيميائية.

وتابع: ” شركائنا الغربيين لم يطبقوا العقوبات بشكل كامل لفصل النظام المصرفي الروسي عن نظام سويفت.

وأضاف زيلينسكي :”تمت مناقشة حظر النفط والغاز الروسي ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه من قبل أوروبا”.

تقسيم أوكرانيا

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن روسيا تريد تقسيم أوكرانيا إلى قسمين، كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، وتعهّد بشنّ حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا عندما قال أول أمس السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة”.

أما الرئيس الأوكراني، فقال -في مقابلة مع وسائل إعلام روسية غير رسمية- إن بلاده مستعدة لأن تصبح محايدة، وأن تناقش أي حلول وسط فيما يتعلق بوضع منطقة دونباس شرقي البلاد، في إطار اتفاق للسلام ووقف الحرب الدائرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية التركي
    وزير الخارجية التركي عن العملية المحتملة في سوريا: سنقوم بما هو ضروري
    قناة السويس - رويترز
    قناة السويس تحقق أعلى إرادات في تاريخها.. كم بلغت؟
    عنصران من الجيش الأوكراني في لوغانسك(رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد السيطرة على لوغانسك.. روسيا تصوّب تركيزها على المنطقة المجاورة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة
    عناصر من حزب الله
    تفاصيل مثيرة عن مهمة غواصي حزب الله عند الحدود البحرية