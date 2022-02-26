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الرئيس الأوكراني: حتى اللحظة “صامدون” ونحن بحاجة لمساعدات عسكرية

26 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 6:07 مساءً
رئيس أوكرانيا

رئيس أوكرانيا

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على ضرورة أن تتوقف الحرب حالا.

وأشار الرئيس الأوكراني في تصريحات، إلى أن جيش بلاده “صامد حتى اللحظة”، وتابع “نحن بحاجة إلى مساعدات عسكرية”.

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي.

وقال بلينكن في بيان: “هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تهديدات المدرعات والمقاتلات والمروحيات والتهديدات الأخرى”.

وأضاف “هذه إشارة واضحة أخرى إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا في الدفاع عن دولته ذات السيادة والشجاعة”.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة رصدت 60 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الخريف، ثم 200 مليون دولار أخرى في كانون الأول/ديسمبر”

وقال إنه مع الإعلان عن 350 مليون دولار السبت “ترتفع القيمة الإجمالية للمساعدة الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار”.

من جانبه، قال مسؤول أوكراني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حشد أكثر من 50% من قواته حول أوكرانيا من أجل الهجوم.

وكشف المسؤول في تصريحات لـ”رويترز” عن أن معارك شرسة تدور الآن داخل مدينة خاركيف الأوكرانية وحولها.

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