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الرئيس الأوكراني يتعرّض لحادث سير في كييف

منذ 44 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي

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كشف “سيرهي نيكيفوروف”، المتحدث باسم الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، في منشور على فيسبوك، أنّ سيارة الرئيس تعرضت لحادث مروري في كييف، لكنّه لم يتعرض لإصابات خطيرة.

وأضاف نيكيفوروف، الذي لم يذكر وقت وقوع الحادث، أن سيارة زيلينسكي اصطدمت بسيارة خاصة.

وأوضح أنّ “طبيبًا قام بفحص الرئيس ولم يجد إصابات خطيرة” مضيفًا أنه سيتم التحقيق في الحادث. وقال إن المسعفين المرافقين لزيلنسكي قدموا لسائق السيارة الخاصة مساعدة عاجلة ونقلوه إلى سيارة إسعاف.

وبعد دقائق من إدلاء نيكيفوروف بتصريحاته، نشر مكتب زيلينسكي الخطاب الليلي المصور الذي يلقيه كل يوم.

من جانب آخر، تضع أوكرانيا نصب عينيها تحرير جميع الأراضي التي احتلتها القوات الروسية الغازية بعد دفعها للتقهقر في هجوم مضاد سريع في شمال شرق البلاد.

وفي كلمة له مساء الثلاثاء، قال زيلينسكي إن قوات بلاده حررت نحو ثمانية آلاف كيلومتر مربع حتى الآن هذا الشهر، وكلها على ما يبدو في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

وأضاف أن “إجراءات إعادة الاستقرار” اكتملت في نحو نصف تلك الأراضي و “لا تزال جارية في منطقة محررة بالحجم نفسه”.

    المصدر :
  • رويترز

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