الرئيس الأوكراني يحذر.. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء على كييف

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من خطورة ما قد تشهده المدن الأوكرانية من قصف روسي عنيف عليها هذه الليلة، بغية السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

ولفت زيلينسكي إلى أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة “يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرّض للهجوم”.

وأضاف “اهتمام خاص بكييف… لا يمكننا أن نخسر العاصمة”.

وتابع “أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لسحق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء على كييف”.

وأعلن الرئيس الأوكراني أنّه تحدث خلال النهار مع العديد من كبار القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال “اتّفقنا على مزيد من المساعدات، ومزيد من الدعم، على دعم كبير لبلادنا”.

وشدّد زيلينسكي على أنّ “هدفنا الرئيسي هو إنهاء هذه المذبحة”.

ودوت صافرات الإنذار مساء الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي، كما هزت خمسة انفجارات العاصمة الأوكرانية، سمع دويها قرب محطة للطاقة شمال المدينة، حسب ما أفاد رئيس بلدية كييف.

وقال كييف فيتالي كليتشكو، إن توقيت الانفجارات كان متقاربا مابين ثلاث إلى خمس دقائق، مشيرا إلى أن الجسور في المدينة وضعت تحت حماية وسيطرة خاصة مع اقتراب القوات الروسية، في حين أقيمت نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية وقرب المواقع الاستراتيجية بالمدينة.