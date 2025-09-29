الرئيس الأوكراني يدعو لتأسيس منظومة دفاع جوي أوروبية مشتركة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن كييف تسعى لبناء درع دفاع جوي مشتركة بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، بهدف الحماية من التهديدات الروسية.

وأشار زعماء حلف شمال الأطلسي إلى أن روسيا كانت تختبر جاهزية التحالف وقوته عبر اختراق المجال الجوي لبولندا ودول منطقة البلطيق، فيما ترى كييف أن خبرتها في مواجهة التهديدات الجوية يمكن أن تضيف قيمة للمنظومة المشتركة.

وأضاف زيلينسكي، في كلمة ألقاها عبر رابط فيديو ضمن منتدى وارسو للأمن: “تقترح أوكرانيا على بولندا وجميع شركائنا بناء درع مشتركة موثوق بها بالكامل ضد التهديدات الجوية الروسية”. وأكد أن الأمر ممكن، وأن أوكرانيا قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية، مشيرًا إلى أن التعاون الإقليمي سيتيح امتلاك ما يكفي من الأسلحة والقدرة الإنتاجية.

وعن موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال زيلينسكي: “حتى اليوم، فإن موقف الرئيس ترامب من وجهة نظري متوازن حقًا ويدعم موقف أوكرانيا، لكنه يسعى أيضًا للقيام بدور وسيط بيننا وبين روسيا لإنهاء هذه الحرب”.