الرئيس الأوكراني يزور القوات على الجبهة الشمالية الشرقية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي (الخميس 30-11-2023) أنه زار قوات عسكرية بالقرب من قطاع كوبيانسك على الجبهة الشمالية الشرقية للبلاد.

ونشر زيلينسكي مقطعا مصورا له وهو يزور مركز قيادة في المنطقة ومعه أحد كبار الجنرالات في أوكرانيا. وشكر الرئيس الجنود على تضحياتهم.

وقال لحشد من الجنود “أعرف أنكم تفقدون رفاقكم والمقربين منكم كل يوم. والجميع يدرك أن هذا أفدح ثمن”.

وتصدت القوات الأوكرانية للهجمات الروسية على جبهة كوبيانسك على مدى الأشهر القليلة الماضية في حين أن موسكو تسعى لاستعادة مواقعها في هذا القطاع الذي تعرضت فيه للهزيمة في هجوم مضاد مفاجئ شنته أوكرانيا قبل أكثر من عام.

وحققت موسكو بعض المكاسب الصغيرة والتدريجية في المنطقة منذ سبتمبر أيلول لكن لم تحدث تحركات ملحوظة في خطوط المواجهة.