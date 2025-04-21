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الرئيس الإندونيسي: البابا فرنسيس سيظل دائما قدوة لنا

منذ 23 دقيقة
الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو

الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو

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قدم الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو اليوم الاثنين تعازيه في وفاة البابا فرنسيس.

وقال الرئيس الإندونيسي في منشور على إنستغرام “ستكون رسالة البابا حول البساطة والتعددية وإعطاء أولوية للفقراء والاهتمام بالآخرين دائما قدوة لنا جميعا”.

وبعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أميركا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، منهياً بذلك عهداً مضطرباً اتسم بالانقسام والتوتر، في سعيه لإصلاح المؤسسة الكنسية.

وكان البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عاما، عانى من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاماً، وفقا لوكالة رويترز.

فقد تدهورت خلال الشهرين الماضيين صحته، حيث أدخل إلى المستشفى في فبراير/شباط الماضي، إثر شعوره بصعوبة في التنفس، وفيها تم تشخيصه لاحقا بالتهاب رئوي.

    المصدر :
  • رويترز

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