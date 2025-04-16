الرئيس الإيراني: نرحب بالتوصل إلى اتفاق في المحادثات مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إن مسار المفاوضات مع أمريكا يسير بشكل طبيعي وعادي، مرحبًا بأي اتفاق يتم التوصل إليه.

وجاءت تصريحات بزشكيان خلال ترؤسه اجتماعًا للحكومة الإيرانية، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء.

وأوضح بزشكيان خلال الاجتماع، أن “مسار المفاوضات يسير بشكل طبيعي وعادي، وشؤون البلاد تُنفذ وتُتابع في مسارها الطبيعي دون أي توقف ولو للحظة واحدة بسبب هذه القضايا والمناقشات”.

وتابع: “بالطبع نرحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه”

وقدم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع الحكومة، تقريرًا عن آخر التطورات ومسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المناقشات المتعلقة بالمفاوضات المقررة، يوم السبت المقبل.