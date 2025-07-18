الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو: أريد جواز سفر للقاء ترامب

قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لرويترز في مقابلة اليوم الجمعة إنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا تمكن من الوصول إلى جواز سفره، وذلك في أعقاب عمليات تفتيش قامت بها الشرطة الاتحادية لمنزله ومقر حزبه.

وصادرات السلطات جواز سفر بولسونارو العام الماضي بناء على أوامر من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي كثف عمليات التفتيش وأوامر التقييد ضد الرئيس السابق اليوم الجمعة بسبب مزاعم التواطؤ مع ترامب للتدخل في محاكمته بتهمة تدبير انقلاب.

ووصف بولسونارو مورايس “بالديكتاتور” في مقابلة مع رويترز بمقر حزبه.

داهمت الشرطة الاتحادية منزل بولسونارو ووضعت جهاز مراقبة على كاحله، في تصعيد للضغط القانوني الذي يواجهه بالفعل والذي حاول ترامب تخفيفه بفرض رسوم جمركية باهظة على البضائع البرازيلية.

وقال بولسونارو لرويترز إنه يعتقد أن أوامر المحكمة جاءت للرد على انتقاد ترامب لمحاكمته أمام المحكمة العليا.