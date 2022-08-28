الرئيس التونسي يتهم أطراف خارجية بتمويل الإرهاب في أفريقيا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، في خطابه بقمة “تيكاد” التي تجمع اليابان بدول أفريقية إن غياب الدولة يؤدي إلى الإرهاب.

ولفت سعيد، إلى أن ظاهرة الإرهاب وتفشيها في أفريقيا، تتعلق بحركات ممولة من أطراف خارجية؛ -لم يسمها- تسعى إلى ضرب الأمن والاستقرار، ولمزيد تعميق الفقر والبؤس الذي تعيشه القارة، وأن يبقى الوضع كما هو.

ونوه الرئيس التونسي في كلمته خلال الجلسة العامة الثانية لقمة “تيكاد 8″ إلى أن الدولة حين تغيب، تصبح وكأنها كائن غريب، والمواطن يشعر بانتمائه إلى القبيلة أو إلى جهة معينة، ولا يشعر بالانتماء إلى الدولة”.

وتابع قائلا: “بعض الأحيان الدولة غائبة أو توجد في العاصمة فقط، وباقي الجهات خارجة عن السيطرة في بعض الدول الأفريقية، وهو ما يخلق أزمة ثقة بين السلطة والمواطن، لأنها لم تنجح في إدماجهم في الاقتصاد الاجتماعي”.

كما قال سعيد إن “فكرة المؤسسة ومفهوم الدولة لم تتبلور في عدد من البلدان، ولم تحقق الإدماج المطلوب؛ وهذه المظاهر مازالت مستمرة لحد اليوم”.

وبشأن أفريقيا أشار سعيد إلى أنه “لا ينقصها شيء لديها الثروات الطبيعية، وبعض الدول في أفريقيا قادرة على توفير الحبوب لكل المنطقة العربية والأفريقية، ونحن نريد اليوم استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا”.

وحصلت تونس في فبراير/شباط 2020 على الموافقة على احتضان قمة “تيكاد 8” التي انعقدت بين يومي 27 و28 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة حوالي 5 آلاف مشارك من اليابان ومن القارة الأفريقية.

ويمثل مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا المعروف اختصارا بـ”تيكاد”، فرصة استثمارية ودبلوماسية هامة لتونس، بعد تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة العشرية الأخيرة.