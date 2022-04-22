الرئيس التونسي يعين أعضاءً جدداً في الهيئة العليا للانتخابات

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد عينهم بنفسه، في أحدث تحرك له لفرض حكم الرجل الواحد بعد أن حل البرلمان الشهر الماضي.

والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.

من جهة اخرى حذّرت حركة النهضة التونسية، أمس الخميس، من “الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية للبلاد”، مجددة استنكارها لـ”خطابات تقسيم التونسيين”.

وحذرت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة بالبرلمان المنحل، في بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي، من أن “الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، يعرض الدولة لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين”.

واعتبرت الحركة أن “الوضع زاده تأزمًا الأداء المهزوز للعديد من الوزراء، ومحاولات تغطية الفشل الذريع في إدارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية، والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسية الضيقة”.

وتشهد تونس أزمة سياسية خانقة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، على وقع فرض رئيس البلاد قيس سعيد لإجراءات استثنائية، أبرزها حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.