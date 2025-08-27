الرئيس السوري أحمد الشرع يفتتح فعاليات الدورة 62 من معرض دمشق الدولي

إفتتح الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم، فعاليات الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي 2025 تحت شعار: “سوريا تستقبل العالم”، على أرض مدينة المعارض الجديدة في ريف دمشق.

وقال الرئيس الشرع في كلمة خلال حفل الافتتاح: “إن الشام اشتُهرت بصناعاتِها التاريخية، من المعادنِ والنسيج، والصناعاتِ الغذائية والسياحية، فكانت مركزاً إستراتيجياً للتداولِ التجاري، والاستثمارِ الصناعي لدولٍ عدة، ووصلت منتجاتُها الصناعيةُ لسائرِ أصقاعِ الأرض، وبخاصة تلك الصناعاتُ التي تحملُ ثقافةَ الأرضِ وحضارتها”.

ولفت إلى أن “أهل سوريا هم أهلُ الدُّرْبَةِ والصَّنعةِ والتجارة، وهمُ أسياُد هذا الفن فجعلوا من أسواقِ الشام، أهمَّ محطاتِ التبادلِ والتداولِ التجاريِّ في العالم غير أنَّ سوريا مرت تحت سلطةِ النظامِ البائد، بحقبة غريبةٍ عن تاريخها، تغيرتْ فيها النفوسُ وتقاصرتْ الهمم وتحولتِ البلاد بسببِ سياساتِ القمع والاستبداد والفساد، إلى بلدٍ طاردٍ للاستثمارِ ورؤوسِ الأموالِ والمبدعين، فانفضَّ الناسُ عن سوريا وهجرُوها، وتراجع إنتاجُها، وعُزلت عن العالم، وخسرت أهمَّ ميّزَاتها، وتشتتت جهودُ ومواهبُ أبنائِها لصالحِ غيرها”.

وأكد الشرع أن “مع النصرِ المؤزرِ الذي تحققَ لأهلِ سوريا، ومع سقوطِ النظامِ البائد عادت سوريا، وعاد لها مُحبُّوها وأهلُها وأبطالُها وورثةُ مجدها، عادوا جميعاً لبنائِها ولإعادةِ وصلِ ما انقطعَ من تاريخِها، وعاد الناسُ للنهلِ من خيرِها”.

وقال: “اليوم، ومنذ لحظةِ التحرير، جعلت سوريا الجديدةُ أولوياتِها في الاستقرارِ الأمنيِّ والتنميةِ الاقتصادية. فوضعت الخططَ لزيادةِ معدلاتِ الإنتاجِ الزراعي والصناعي، وخططت لعودةِ النازحينَ واللاجئين”.

حضر حفل الافتتاح وزراء ودبلوماسيون ورجال أعمال عرب وأجانب، وشخصيات دينية وثقافية وفنية.

ويشارك في المعرض أكثر من 800 شركة محلية وخارجية من 20 دولة عربية وأجنبية، وعلى مساحة عرض تقدر بـ 95 ألف متر مربع”.