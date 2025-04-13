الرئيس السوري في أبوظبي.. لقاء تاريخي مع محمد بن زايد

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، بنظيره الإماراتي محمد بن زايد، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى العاصمة أبو ظبي منذ توليه مهام منصبه. وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية السورية في منشور على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”.

وأشارت إلى استقبال ابن زايد للشرع والوفد المرافق له في قصر الشاطئ بأبو ظبي، مرفقة ذلك بعدد من الصور.

استقبال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له في قصر الشاطئ بأبو ظبي#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/qVJJ2c4aDZ — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) April 13, 2025

ولم تعلن حتى الساعة 13:30 ت. غ عن تفاصيل ومحاور اللقاء بين الرئيسين السوري والإماراتي.

وقبيل ذلك، أعلنت الرئاسة السورية عن وصول الشرع إلى مطار البطين، حيث كان في استقباله عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات.

وفي وقت سابق، الأحد، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على حسابه بمنصة “إكس”: “في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف معلقاً على صورة له مع الشرع: “نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا”.

وهذه أول زيارة للرئيس الشرع لدولة الإمارات، بينما أجرى منذ توليه منصبه في يناير الماضي زيارات خارجية لعدة دول من بينها السعودية وتركيا ومصر والأردن.

وأعلنت الإدارة السورية، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.