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الرئيس السوري: لسنا ممّن يخشى الحرب وسوريا ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية

منذ 13 ساعة
الرئيس السوري أحمد الشرع

الرئيس السوري أحمد الشرع

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أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الشعب السوري خرج في ثورة من أجل نيل حريته، وما يزال مستعداً للقتال دفاعاً عن كرامته في حال تعرّضها لأي تهديد. كما حذّر من محاولات “الكيان الإسرائيلي” زرع النزاعات والتقسيم، مشيراً إلى رفض السوريين تاريخياً لكل أشكال الانفصال.

وأضاف الرئيس الشرع في كلمة له فجر اليوم الخميس: “نحن أبناء سوريا نعرف جيداً من يحاول جرّنا إلى الحرب، ومن يسعى إلى تقسيمنا، ولن نسمح لهم بإشعال الفتنة على أرضنا”. مؤكداً أن سوريا “ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية، ولا مكاناً لتنفيذ أطماع الآخرين على حساب أطفالنا ونسائنا”.

وفي إشارة إلى التحديات الداخلية، قال الرئيس السوري: “ظهرت مجموعات خارجة عن القانون، وقادتها رفضوا الحوار لشهور، مقدّمين مصالحهم الضيقة فوق مصلحة الوطن”. كما أشار إلى “استهداف إسرائيلي موسّع للمنشآت المدنية والحكومية”، معترفاً بأن الوضع كان يتجه نحو تصعيد كبير “لولا تدخّل وساطة أمريكية وعربية وتركية فعالة”.

وأعلن الرئيس الشرع تكليف فصائل محلية ومشايخ عقل في السويداء بمهمة حفظ الأمن، مؤكداً أن القرار يهدف إلى “حماية الوحدة الوطنية وتجنب انزلاق البلاد إلى حرب جديدة”.

وختم بالقول: “لسنا ممن يخشون الحرب، فقد قضينا أعمارنا في مواجهة التحديات، لكننا نقدّم مصلحة السوريين على الفوضى والدمار”.

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