الرئيس السوري يجول في المدن السورية ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية

زار الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، مدينة حمص، حيث وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية.

ووضع الرئيس الشرع حجر الأساس لمشاريع ضخمة تحت اسم “دار السلام” في المدينة.

من جهتها، أوضحت محافظة حمص أن الرئيس الشرع يجري زيارة رسمية اليوم إلى المحافظة، حيث كان في استقباله محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى وعدد من القيادات المحلية والمسؤولين المدنيين والعسكريين.

مرحلة جديدة

وقالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع وضع حجر الأساس لحزمة مشاريع “دار السلام” في محافظة حمص، بحضور المحافظ عبد الرحمن الأعمى، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار وتعزيز الحركة الاستثمارية في المحافظة.

السيد الرئيس أحمد الشرع يضع حجر الأساس لحزمة مشاريع دار السلام في محافظة حمص بحضور المحافظ عبدالرحمن الأعمى، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار وتعزيز الحركة الاستثمارية في المحافظة.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/uQbW0Ir9Gf — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) August 29, 2025

وبحسب منشور آخر لمحافظة حمص، جرى وضع حجر الأساس لكلٍّ من مشروع “IPC” ومشروع “بوليفارد النصر”، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار وتعزيز الحركة الاستثمارية في المحافظة.

السيد الرئيس أحمد الشرع يلتقي وجهاء وأعيان محافظة حمص، تأكيدًا على حرص الدولة على التواصل المباشر مع أبنائها والاستماع إلى تطلعاتهم.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/uboO2hHtIb — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) August 29, 2025

الشرع في حماة

وعقب زيارته إلى مدينة حمص، وصل الرئيس أحمد الشرع، إلى مدينة حماة. واستقبله المئات من الأهالي في ساحة العاصي، قبل أن يتوجه أيضاً إلى جبل زين العابدين الواقع في مدخل المحافظة الشمالي.

وعقد الشرع بعد وصوله لقاءً مع وجهاء وأعيان المحافظة، أكد خلاله حرص الدولة على التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم.

السيد الرئيس أحمد الشرع يلتقي وجهاء وأعيان محافظة حماة، ويؤكد خلال اللقاء على دورهم الوطني في تعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي ودعم مسيرة التنمية والإعمار.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/1WwTdraVjF — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) August 29, 2025

من معرة النعمان إلى سراقب

وبعدها انتقل الرئيس السوري إلى محافظة إدلب، مستهلاً زيارته من مدينة معرة النعمان، التي تعد من أكثر المدن تضرراً خلال سنوات الحرب. ثم تابع جولته إلى مدينة سراقب، حيث تجوّل بين المباني المدمّرة واطّلع على أوضاع المدينة.

واختتم الشرع جولته بالوصول إلى مدينة إدلب، حيث احتشد سكان المدينة في ساحة السبع بحرات لاستقباله.