الرئيس السوري يجول في المدن السورية ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2025 9:57 مساءً
الرئيس السوري أحمد الشرع يضع حجر الأساس لحزمة مشاريع دار السلام في محافظة حمص

الرئيس السوري أحمد الشرع يضع حجر الأساس لحزمة مشاريع دار السلام في محافظة حمص

زار الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، مدينة حمص، حيث وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية.

ووضع الرئيس الشرع حجر الأساس لمشاريع ضخمة تحت اسم “دار السلام” في المدينة.

من جهتها، أوضحت محافظة حمص أن الرئيس الشرع يجري زيارة رسمية اليوم إلى المحافظة، حيث كان في استقباله محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى وعدد من القيادات المحلية والمسؤولين المدنيين والعسكريين.

مرحلة جديدة

وقالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع وضع حجر الأساس لحزمة مشاريع “دار السلام” في محافظة حمص، بحضور المحافظ عبد الرحمن الأعمى، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار وتعزيز الحركة الاستثمارية في المحافظة.

وبحسب منشور آخر لمحافظة حمص، جرى وضع حجر الأساس لكلٍّ من مشروع “IPC” ومشروع “بوليفارد النصر”، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من خطط إعادة الإعمار وتعزيز الحركة الاستثمارية في المحافظة.

الشرع في حماة

وعقب زيارته إلى مدينة حمص، وصل الرئيس أحمد الشرع، إلى مدينة حماة. واستقبله المئات من الأهالي في ساحة العاصي، قبل أن يتوجه أيضاً إلى جبل زين العابدين الواقع في مدخل المحافظة الشمالي.

وعقد الشرع بعد وصوله لقاءً مع وجهاء وأعيان المحافظة، أكد خلاله حرص الدولة على التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم.

من معرة النعمان إلى سراقب

وبعدها انتقل الرئيس السوري إلى محافظة إدلب، مستهلاً زيارته من مدينة معرة النعمان، التي تعد من أكثر المدن تضرراً خلال سنوات الحرب. ثم تابع جولته إلى مدينة سراقب، حيث تجوّل بين المباني المدمّرة واطّلع على أوضاع المدينة.

واختتم الشرع جولته بالوصول إلى مدينة إدلب، حيث احتشد سكان المدينة في ساحة السبع بحرات لاستقباله.

