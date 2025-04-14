الرئيس السوري يلتقي الجالية الاقتصادية السورية في أبو ظبي

اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، عدداً من رجال الأعمال السوريين في الإمارات، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى أبو ظبي.

والتقى الشرع، مرفوقا بوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، برجال الأعمال السوريين في الإمارات العربية المتحدة، وفق ما أوردته الرئاسة السورية، على حسابها بمنصة “إكس”، مرفقة ذلك بصور من اللقاء.

وفي وقت سابق الأحد، وصل الشرع، إلى أبوظبي في زيارة لم يُعلن عن مدتها، التقى خلالها رئيس الإمارات محمد بن زايد.

وتعد هذه أول زيارة للرئيس الشرع إلى الإمارات، بينما زار منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، دولا بينها السعودية وتركيا ومصر والأردن.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.