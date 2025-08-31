الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
الرئيس الصيني: قمة شنغهاي تبني توافقًا لتعزيز التعاون والتنمية

منذ ساعة واحدة
الرئيس الصيني شي جين بينغ

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال استضافته نحو 20 من زعماء العالم الذين استضافهم مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) إن منتدى الأمن التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون على عاتقه “مسؤولية أكبر” الآن في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي، إلى جانب تعزيز التنمية والازدهار في الدول الأعضاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله خلال مأدبة على شرف الضيوف إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون الحالية تضطلع بمهمة هامة تتمثل في بناء التوافق بين جميع الأطراف وتحفيز العزم في مجالات التعاون.

وتعقد القمة التي تستمر يومين في مدينة تيانجين شمال الصين.

    المصدر :
  • رويترز

