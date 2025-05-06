الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات

أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ الثلاثاء استعداد بلاده للعمل مع قادة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الانفتاح المتبادل والتعامل بشكل مناسب مع النزاعات والخلافات.

تأتي هذه التصريحات في الذكرى الخمسين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مع سعيهما لتحسين الروابط في ظل الضبابية التي تكتنف التجارة العالمية على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية.

ولم يتطرق شي إلى الولايات المتحدة في تصريحاته، لكن بكين تحرص على توثيق الروابط الاقتصادية والسياسية مع أوروبا للحد من تبعات الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على معظم صادرات الصين.

وقال “متانة واستقرار العلاقات الصينية الأوروبية لا يعززان المنجزات المشتركة فحسب، وإنما ينيران العالم أيضا”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي دعا الاتحاد الأوروبي إلى التعاون لحماية الإنصاف والعدالة والتصدي لاستئساد أي طرف، ووصف العلاقات بين الجانبين بأنها من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم.

وقالت الصين إنها ترحب بزيارة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الوقت المناسب لعقد جولة جديدة من الاجتماعات بين قيادات الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي اليوم إن بكين والاتحاد الأوروبي سيجريان حوارات رفيعة المستوى بشأن الاستراتيجيات والاقتصاد والتجارة والتنمية الخضراء والرقمنة خلال سلسلة من الفعاليات هذا العام.