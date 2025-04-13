الأحد 15 شوال 1446 ﻫ - 13 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس الصيني يتعهد لنظيره الإندونيسي بتعميق الشراكة

منذ 13 دقيقة
الرئيس الصيني شي جين بينغ. رويترز

الرئيس الصيني شي جين بينغ. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وإندونيسيا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس برابو سوبيانتو اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن شي قال لنظيره الإندونيسي إن الشراكة الثنائية لها أهمية استراتيجية وتأثير عالمي، في وقت تبادل فيه الزعيمان التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تحاول بكين إقناع دول أخرى بالتعاون لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يزور شي كلا من فيتنام وماليزيا وكمبوديا اعتبارا من غد الاثنين بهدف تعزيز العلاقات مع بعض أقرب جيران الصين في ظل تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

منظر جوي لقناة بنما. رويترز
هل ستكون هناك مواجهة عسكرية بين أمريكا والصين بسبب قناة بنما؟
القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني
غزة تحت القصف
حماس: القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني جريمة حرب
زلزال
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب طاجيكستان

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"
"التيار" يدخل الانتخابات البلدية من الباب الخلفي!
لافتة على طريق المطار تحمل شعار "عهد جديد للبنان"
صورة.. إحراق لافتة "عهد جديد للبنان" على طريق المطار!