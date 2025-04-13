الرئيس الصيني يتعهد لنظيره الإندونيسي بتعميق الشراكة

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وإندونيسيا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس برابو سوبيانتو اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن شي قال لنظيره الإندونيسي إن الشراكة الثنائية لها أهمية استراتيجية وتأثير عالمي، في وقت تبادل فيه الزعيمان التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تحاول بكين إقناع دول أخرى بالتعاون لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يزور شي كلا من فيتنام وماليزيا وكمبوديا اعتبارا من غد الاثنين بهدف تعزيز العلاقات مع بعض أقرب جيران الصين في ظل تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.